La NATO e l’Europa | è corsa al riarmo

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 20 febbraio 2024) Le ultime dichiarazioni di Donald Trump sullahanno creato scalpore soprattutto nel Vecchio Continente. L’ex presidente americano avrebbe infatti lasciato intendere che qualora Putin attaccasse un Paese europeo aderente al Patto Atlantico e lui fosse il prossimo presidente USA non si sentirebbe in dovere di difenderlo. Alla base della presa di posizione di Trump, vi sarebbe il fatto che la maggior parte dei Paesi membri, da tempo non rispettano la soglia minima del 2% di spesa militare. Ma in realtà racconta di una tendenza e una polarizzazione della politica americana ben specifica. Ovvero quella parte di America stanca oggi di dover continuare a sostenere il peso economico e militare di battaglie che si consumano a migliaia di Km di distanza e che desidera concentrarsi maggiormente sui propri problemi nazionali: come il debito pubblico ...