Kevin Nash | “Bray Wyatt avrebbe dovuto interrompere la streak di Undertaker”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 20 febbraio 2024) La “” di, ovvero la sua incredibile striscia di vittorie a WrestleMania si è interrotta ormai dieci anni fa per mano di Brock Lesnar, a WrestleMania 30. Il Becchino, prima della sconfitta, era arrivato a 21 vittorie ma la WWE decise di lasciare che fosse The Beast a porre fine al suo storico record. Nonostante il passo falso, Taker ha continuato a lottare allo Show of Shows, sfidandonell’edizione successiva: il loro incontro, per molti, ha segnato un “passaggio di testimone” che si è prematuramente interrotto con la morte del giovane wrestler. Nel corso del suo podcast, Kliq,ha parlato delladi: a detta sua, sarebbe stato più giusto nonil record. Big ...