(Di martedì 20 febbraio 2024) Milano, 20 feb. (Adnkronos Salute) - Sudare in palestra con costanza e regolarità ripaga degli sforzi più le donne che gli uomini. In termini difici per la salute, infatti, è lei a trarre il vantaggio maggiore dall'esercizio fisico. E' quanto emerge da uno studio osservazionale supportato dai N

Vis e Gubbio unite per l’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. I rispettivi capitani, Di Paola per la Vis e per il Gubbio Signorini, Ieri sono ... (sport.quotidiano)

Uno studio torna a confermare la correlazione fra volume cerebrale più elevato in aree importanti ed esercizio quotidiano. Come sempre, la regola ... (vanityfair)

Attività fisica regolare fa bene più a lei, stessi benefici con meno sforzo: Nel dettaglio, si è scoperto che per un'attività fisica aerobica moderata il rischio ridotto di morte si stabilizzava sia per gli uomini che per le donne a 300 minuti, o 5 ore, a settimana. A questo ...

Viterbo - Ristoratore litiga con la compagna e chiama la polizia, arrestato per spaccio: ... gli operatori hanno trovato la coppia in uno stato di forte alterazione psico - fisica, notando la ... All'esito dell'attività l'uomo, un 41enne viterbese, è stato arrestato per detenzione di ...

Conto Fineco: gestione finanziaria semplificata con servizi smart e digitali: ... utilizzabili tramite QR Code sullo smartphone, eliminando la necessità di una carta fisica. ... Tutti i riferimenti a singoli strumenti finanziari non devono essere intesi come attività di consulenza in ...