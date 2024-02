Promozione L’Appignanese vince un’altra partita folle | con il Centobuchi è 2-1

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 17 febbraio 2024) Alla rete di Cialini risponde Gagliardini allo scadere di primo tempo. Al 90°, ancora un rigore realizzato da Tarquini riconsegna i tre punti ai padroni di casa APPIGNANO, 17 febbraio 2024 – Guadagna altri tre punti preziosissimi la squadra di mister Cantatore. Alla seconda gara consecutiva al comunale di Appignano è arrivato anche un secondo risultato utile consecutivo di importanza rilevante. Perché l’Atleticoveniva dalle vittorie contro Corridonia e Trodica nobilitanti in ottica playoff. Perché gli ascolani rappresentano comunque la terza forza del campionato. Perché le cose non s’erano messe nei migliori dei modi, anzi. PRIMO TEMPO Gli ospiti partono subito forte, facendo buon pressing e creando qualche azione pericolosa. La più grande di queste è sicuramente quella all’ottavo minuto, con cui gli ascolani passano in vantaggio. Cialini, più lesto di ...