Sci Alpino | Cdm Donne Discesa Crans Montana | Brignone 5^ in ultima prova

Miglior crono sulla Mont Lachaux per Weidle davanti a Mowinckel, quinta Pirovano CRANS MONTANA (SVIZZERA) - Primo allenamento ufficiale sulla pista Mont Lachaux di Crans Montana per le donne della

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Ester Ledecka la più veloce, undicesimo tempo per Marta Bassino MILANO - E' Ester Ledecka la più veloce nell'cronometrata delladi. La ceca ha staccato il tempo di 1'27"18, 20 centesimi meglio di Lara Gut-Behrami, una delle favorite per le gare di questo week-end i

Sci alpino, Brignone quinta nella seconda prova di Crans Montana. Ledecka in testa, ma con salto di porta Ester Ledecka ha firmato il miglior tempo (1'27''18) nella seconda prova della discesa di Crans Montana, ma la ceca ha saltato una porta. Ledecka ha preceduto di 20 centesimi Lara Gut-Behrami, che è s ...

Ancora qualche giorno prima del ritorno sulla neve di Shiffrin: quasi sicuramente sarà "no" ai super-g in Val di Fassa Dopo aver escluso subito il rientro per Crans-Montana, la fuoriclasse statunitense va verso la rinuncia anche alle ultime gare di velocità prima delle finali, ...

Sci alpino femminile: Marta Bassino 11^ nell'ultima prova cronometrata della discesa di Crans Montana La più veloce è la ceca Ester Ledecka. Marta a 1"14 dalla vetta, lasciati nel tratto centrale del percorso E’ Ester Ledecka la più veloce nell’ultima prova cronometrata della discesa di Crans Montana.