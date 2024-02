Roma “Ti sparo” | 17enne accerchiato dal branco e minacciato con un coltello | il video social incastra l’aggressore

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Avvicinato insieme agli amici edalin piena notte all’Eur dopo la serata passata in discoteca. Un’aggressione, condita da pesanti minacce, a scopo di rapina: vittima unto uno dei malviventi grazie ad unpostato suo. L’intervento dei Carabinieri a– (ilcorrieredellacitta.com)Aveva trascorso una serata in discoteca con gli amici quando improvvisamente, nel percorso verso casa, è stato avvicinato da un gruppo di stranieri che li hanno accerchiati puntando ai loro cellulari. In particolare uno del gruppo, un, con unpuntato contro, si è sentito dire: “Ti, ti veniamo a cercare sotto casa”. I fatti L’aggressione risale alla notte tra il 21 e il 22 ...