Indonesia | erutta il Monte Marapi | la colonna di cenere a Sumatra

(Di domenica 14 gennaio 2024) Torna are il, in. Il vulcano complesso situato nell'isola diha esploso in aria fumo denso, creando unadialta più di 1.200 metri. Finora non si sono registrate vittime. Laha ricoperto strade e veicoli nei villaggi vicini. Almeno 100 residenti sono stati evacuati da venerdì 12 gennaio dopo che il mercoledì precedente le autoritàne avevano alzato il livello di allerta del vulcano da 2 a 3.

approfondimento Eruzione del vulcano Marapi in: morti 11 escursionisti FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo Grindavik evacuata per la possibile eruzione del vulcano ...L'eruzione del vulcano Semeru in. Un anno fa il vulcano Semeru aveva ucciso 51 persone . Nuova scossa di terremoto sull'isola di Giava . L'eruzione del vulcano Semeru in. Il ...(LaPresse) Torna a eruttare il Monte Marapi, in Indonesia. Il vulcano complesso situato nell'isola di Sumatra ha esploso in aria fumo denso, ...Il monte Lewotobi Laki-Laki in Indonesia è eruttato di nuovo mercoledì, 10 gennaio. Il governo locale ha elevato il livello di allerta al livello più alto. Indonesia, erutta Monte Lewotobi: alzato liv ...