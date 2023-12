(Di lunedì 18 dicembre 2023) L’albero cresce prima: il DLC di, l’attesissimoof the, potrebbe essere statostando a un leak La data di uscita diof the, prima espansione per, potrebbe essere al centro di un leak che vedeil tanto atteso DLC del precedente gioco dell’anno. La pagina del sito di vendita filippino Datablitz relativa all’espansione è stata rimossa, ma non prima che il sempre vigile Wario64 ne ripubblicasse gli screenshot nel tweet qui sotto. Il sito menzionava un controller di terze parti come collaborazione tra il publisher Bandai Namco e il manifattore di terze parti Thrustmaster. E l’uscita della periferica, prevista per il prossimo febbraio, avrebbe ...

I migliori videogiochi del 2023, il Goty e il caso Baldur's Gate 3. In un grafico

Il titolo Nintendo è uno dei cinque action adventure a comparire tra i dieci vincitori assieme a God of War, The Last of US Part II, Sekiro: Shadows Die Twice e It Takes Two, mentreè ...

Rumor – Elden Ring – il DLC Shadow of the Erdtree potrebbe essere lanciato a febbraio NextPlayer.it

Elden Ring: il mese d'uscita di Shadow of the Erdtree potrebbe essere stato rivelato in anticipo IGN ITALY

Elden Ring: anticipato il DLC Shadow of the Erdtree

L’albero cresce prima: il DLC di Elden Ring, l’attesissimo Shadow of the Erdtree, potrebbe essere stato anticipato stando a un leak.

Shadow of the Erdtree, il DLC di Elden Ring potrebbe arrivare a febbraio

Secondo alcuni rumor, Shadow of the Erdtree, l'atteso DLC dedicato a Elden Ring, potrebbe essere rilasciato a febbraio 2024 ...