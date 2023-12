Il papà di Giulia | “Era una combattente | impareremo a danzare sotto la pioggia Ciao amore mio”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 5 dicembre 2023) “Non sono bravo con le parole. Ma ci proverò”. Lo aveva detto ai cronisti ildiCecchettin, Gino, che avrebbe parlato invitando tutti a fare rumore per non dimenticare. È così è stato. Al termine dei funerali della figlia (mio), prima dell’uscita del feretro bianco dalla Basilica di Santa Giustina a Padova, ha rivolto ai presenti un appello perché da questadi dolore possa “partire una rivoluzione culturale”, perché “da questa morte terribile possa germogliare la speranza”. Ildi: abbiamo vissuto una tempesta terribile “Abbiamo vissuto una tempesta terribile – le prime parole rotte dalla commozione – questadi dolore non vuole fermarsi. Rivolgo un ringraziamento per il sostegno che avete dato alla mia famiglia, di cui ...