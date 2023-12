Falò di confronto tra Mirko e Greta | “La decisione definitiva”

Leggi su biccy

(Di lunedì 4 dicembre 2023) A distanza di 24 ore dal suo ingresso, ieri seraRossetti ha finalmente avuto un chiarimento conBrunetti. I due si sono appartati in veranda per una sorta didi(Pier Silvio ci aveva promesso Temptation Island Winter ed ha mantenuto la parola). Brunetti ha detto di sentirsi in una situazione molto complicata: “Quando sono entrato non mi sarei mai aspettato che le cose sarebbero andate in questa maniera. Mai l’avrei detto. Non è che non mi sento libero, ma un po’ in imbarazzo. Il mio percorso non è nei confronti tuoi o di Perla. Però si perde completamente tutto il senso. Come l’equilibrio è cambiato con l’entrata di Perla, adesso ricambia. Questa cosa mi appesantisce da mesi. Sempre le stesse cose. Sono crollato perché non pensavo che sarebbe successo tutto questo. Non pensavo alla tua ...