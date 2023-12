Covid | più ricoveri ordinari Il Pd lancia accuse isteriche | colpa del governo se la gente non si vaccina

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 4 dicembre 2023)in crescita negli ospedali italiani. In una settimana il numero dei pazienti ospedalizzati è salito del 25,3%. E’ quanto emerge dalla rilevazione degli ospedali sentinella aderenti a Fiaso, la Federazione delle aziende sanitarie e ospedaliere. Si tratta – si legge in una nota Fiaso – per la stragrande maggioranza di pazienti ricoverati nei reparti. Solo il 3% del totale degli ospedalizzati, infatti, è in terapia intensiva. Cabina di Regia sullezioni: verso open day nazionali? Un dato che ha spinto la direzione della Prevenzione del ministero della Salute a convocare domani le Regioni per una Cabina di regia straa sul tema dellezioni e sull’ipotesi di open day nazionali per rirle in modo più ...