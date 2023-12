Lazio Vs Genoa | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 3 dicembre 2023) Gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2023/2024. I biancocelesti vogliono arrivare in fondo alla competizione, mentre i rossoblù cercano l’impresa. La vincente sfiderà ai quarti una tra Roma e Udinese.Vssi giocherà martedì 5 dicembre 2023 alle ore 21 presso lo stadio OlimpicoVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa fanno il loro esordio in questa competizione. La squadra di Sarri viene da un momento favorevole in Champions League,ha ottenuto il pass per gli ottavi con un turno d’anticipo, mentre in campionato si trova in ritardo rispetto alle prime posizioni. Adesso, però, l’attenzione è rivolta al trofeo nazionale che manca in bacheca dalla stagione 2018/2019. I rossoblù, invece, hanno già duperato due turni, eliminando prima il ...