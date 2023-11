Volley | Challenge Cup maschile 2024 | Monza supera 3-0 lo Sporting Lisbona e approda agli ottavi

Leggi su sportface

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Obiettivo centrato dalla Mint Vero, che grazie al successo ai danni delloCPha staccato il pass per glidi finale della CevCup2023/di. Gli uomini di Massimo Eccheli, dopo la sofferta vittoria al tie-break in trasferta, si sono imposti anche tra le mura amiche ed hanno così passato il turno. Per farlo era sufficiente vincere con qualsiasi risultato, ma la formazione lombarda l’ha fatto con il punteggio di 3-0 (29-27, 25-18, 25-17). Niente da fare per la compagine portoghese, a caccia di un successo per ribaltare la situazione o quantomeno rinviare tutto al Golden Set ma incapace di contenere la superiorità avversaria. All’Arena diè dunque la ...