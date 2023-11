Eranio | “Milan? Non è una rosa competitiva come quella dell’Inter”

Stefano Eranio , ex giocatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del derby tra Inter e Milan (pianetamilan)

Parametro e Storia: 1958 - 59, un campionato mai più ripetuto

...storia del, una linea difensiva data da Tassotti Costacurta Baresi Maldini, protetti da un Desailly in formato mediano di stampo metodista. Un centrocampo con Boban Donadoni, Albertini e...

Eranio: “Rosa Milan non paragonabile all’Inter. Giusto continuare con Pioli perché…” fcinter1908

Milan Club in festa a Pesaro: ospiti Rossi, Eranio ed Evani AltaRimini

Eranio: “Rosa Milan non paragonabile all’Inter. Giusto continuare con Pioli perché…”

"Non c'è una scienza esatta per capire esattamente la situazione. Non è la rosa così competitiva come ha l'Inter, il problema è che alla lunga la sfortuna ci vede bene e le situazioni no ti capitano ...

Milan Club in festa a Pesaro: ospiti Rossi, Eranio ed Evani

Il Milan Club Pesaro Urbino festeggia il suo 50° anniversario con una due giorni di eventi, incluse cene, musica e ospiti speciali ...