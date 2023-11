Cult va verso il total look con La Compagnia delle Pelli

Nel mondo sono solo il 15% - in media - le donne founder di startup innovative. E se poi - come riportato dal Financial Times - il 98% dei finanziamenti del venture capital sono destinati alle realtà maschili - è chiaro che la situazione resta difficile. Le quote rosa? Non bastano. «Occorre iniziare a costruire i pilastri di una vera evoluzione culturale. Attraverso progetti di formazione e sensibilizzazione sul tema della partecipazione sistemica delle donne nei luoghi di lavoro» - spiega la fondatrice di Women in Action - che ha proprio questo obiettivo