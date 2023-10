Mestre | pullman cade dalla sopraelevata | «Ci sono vittime e molti feriti»

(Di martedì 3 ottobre 2023) Unè precipitato da un tratto sopraelevato di via dell’Elettricità a, nel Veneziano. Secondo quanto riferisce Ansa, a bordo del bus c’erano diverse persone e l’impatto avrebbe procurato dellee numerosi. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, né se si tratti di unturistico o di linea. Il mezzo è caduto sul tratto sottostante, probabilmente sfondando la recinzione del cavalcavia Vempa, e finendo sul sedime ferroviario che si trova accanto alla strada. Secondo Il Gazzettino, il bus sarebbe precipitato sui cavi dell’elettricità e avrebbe preso fuoco. Sul postogià arrivati alcuni mezzi di soccorso ma stanno continuando ad arrivare le autoambulanze. October 3, 2023 Articolo in aggiornamento Leggi anche: Catania, scooter ...

Un pullman è precipitato dal cavalcavia, atterrando sui cavi elettrici sulla linea ferroviaria tra Mestre e Venezia per poi prendere fuoco. Secondo le prime informazioni, vi sarebbero vittime e feriti ...