Uomini e Donne | Sara Affi Fella e Francesco Fedato presto sposi | il video della romantica proposta di nozze

Leggi su isaechia

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Abbiamo conosciutoall’interno di Temptation Island, programma nel quale si era presentata insieme al fidanzato di allora Nicola Panico. I due si erano subito fatti notare e avevano attirato l’attenzione del pubblico per la loro esuberanza e per le reazioni forti avute all’interno del programma e in particolare, grazie al suo carattere, a distanza di pochi mesi era riuscita a salire sul trono di. Dopo un percorso di diversi mesi la tronista aveva fatto la sua scelta tra Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni, preferendo quest’ultimo e uscendo insieme a lui dal programma. A distanza di poche settimane però, era emerso chee Nicola non si erano mai lasciati e che Panico era addirittura nascosto nell’armadio mentre ...