Inquinamento | le 58 città d’Italia in cui lo smog è fuori dai limiti

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Ci sono 58italiane dove la concentrazione di polveri sottili supera idell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Ci abita il 73% degli italiani. In 58 centri urbani la concentrazione media di Pm 2,5 rilevata quest’anno ha superato il valore di riferimento, pari a 10 microgrammi per metro cubo Di queste, ben nove arrivano a raddoppiare il limite. La provincia più colpita da gennaio ad agosto 2023 è Cremona. Seguita Monza e Brianza, Milano, Mantova e Padova. A fornire i numeri dell’nelleè Deutsche Welle, in collaborazione con lo European Data Journalism Network di cui fa parte anche Il Sole 24 Ore. Il giornale ha estratto i dati satellitari del servizio di monitoraggio atmosferico Copernicus (Casm). Il servizio di monitoraggio atmosferico L’analisi del servizio di monitoraggio ...

