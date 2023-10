Borsa | l' Europa apre in rialzo tra accordo Stati Uniti e Fed

Le Borse europee hanno terminato l'ultima seduta della settimana in positivo annullando tuttavia parte dei guadagni in scia al rallenta mento di Wall ...

***apre positiva, Parigi +0,4%, Francoforte +0,2% (RCO). 02 - 10 - 23 09:03:14 (0158) 0 NNNNLe Borse europee aprono in rialzo dopo l'accordo negli Usa che ha evitato lo shutdown. L'attenzione si sposta ora sull'intervento del presidente della Fed, Jerome Powell, che potrebbe fornire ...

Borsa: l'Europa parte in leggera crescita, Londra +0,2% - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Borsa: Europa verso avvio positivo dopo accordo su bilancio Usa Il Sole 24 ORE

Prysmian (+1,49%) continua a beneficiare dei nuovi contratti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 02 ott - L'accordo Usa per evitare lo shutdown e dare tempo alla politica fino al 17 novembre ...Le Borse europee aprono in rialzo dopo l'accordo negli USA che ha evitato lo shutdown. Powell potrebbe fornire indicazioni sulla politica monetaria. Avvio positivo per Parigi, Francoforte e Londra.