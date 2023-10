Adani | «Lautaro Martinez non si ferma Inter se rimane applicata…»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 2 ottobre 2023) L’vince contro la Salernitana nel segno die dei cambi nel secondo tempo. Danielepone un quesito alla Domenica Sportiva sulla Rai. PERCORSO – Danieledescrive il punto di forza degli uomini di Simone Inzaghi: «è cresciuto e non si è maito. Negli ultimi 3 anni ha segnato 19, 21 e 28 gol. Con la sua rosa l’può permettersi di giocare un’altra partita contro la Salernitana nel secondo tempo con i 5 cambi effettuati. Questa è una squadra che se applicata dipende solo da se stessa. Devere così però»-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...