A che ora Torino-Verona oggi in tv | Serie A | canale | programma | streaming | probabili formazioni

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Altro weekend lungo nel campionato diA. Il settimo turno del nostro campionato si chiuderàcon tre partite; una di queste è tra, entrambe in cerca di rilancio dopo i ko rispettivi con Lazio e Atalanta. Match ‘del cuore’ per Ivan Juric, in cui avrà di fronte presente e passato della sua carriera. Tanti problemi difensivi, con Buongiorno che si aggiunge agli indisponibili con Djidji e Zima, in campo Sazonov con Schuurs e Rodriguez. Possibilità di vedere un attacco a due punte: Sanabria sgomita per un posto in avanti con Zapata, Radonjic è l’indiziato a lasciargli posto. Scaligeri che invece dovrebbero mantenere il proprio 3-4-2-1. Chance per Riccardo Saponara alle spalle di Bonazzoli assieme a Ngonge, forte il ballottaggio tra Folorunsho e Duda in mezzo al campo. Sull’esterno Lazovic, in ...