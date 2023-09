Dal Tricolore ai neonati al diritto di rissa | leggi matte da legare

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 30 settembre 2023) Accade in ogni legislatura, ma non per questo è un alibi. Nell’ultima, quella tra il 2018 e il 2022, solo l’1% delle proposte di legge depositate hanno visto la luce. Dal 13 ottobre dell’anno scorso, da di inizio della legislatura in corso, sono centinaia le proposte presentate o ripresentate che non vedranno mai la luce e che si distinguono per originalità, celando un certo “divertimento” nella loro ideazione che saranno poi gli elettori a giudicare. Come tutti gli anni il sito Pagella Politica ha spulciato tra le stranezze.e proposte strambe: il primo anno di legislatura Si scopre così che il partito della presidente Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, spinge sul patriottismo dei nuovi italiani proponendo la “consegna dei simboli nazionali alla nascita”. Il primo firmatario dell’iniziativa, il senatore meloniano Paolo Marcheschi, ha dichiarato di voler regalare ...