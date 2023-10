Astradyne è la miglior startup dell' anno

(Di venerdì 29 settembre 2023) Gli 11 giurati del Premio messo in palio dalla piattaforma 2031 hscelto la, che sviluppa il pannello solare che si piega come un origami da portare nello Spazio

Premio Primo Roundè lastartup dell'anno di Barbara Gasperini 29 Settembre 2023 La scelta di puntare sull'innovazione come fattore di sviluppo d'impresa, prima ancora di essere un'...nasce in Puglia, un territorio ricco di opportunità per chi vuole operare nella filiera dell'aerospazio, dall'incontro di 3 co - founder, inizialmente studenti di dottorato presso il ...

Alisea, la sua impresa benefit, dal 1994 progetta e produce oggetti di design, materiali per l'edilizia e risorse per la moda sostenibile utilizzando ...