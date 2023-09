Milano-Cortina 2026 | Pellegrino | “Non è ancora un obiettivo ma un sogno”

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 27 settembre 2023) (Adnkronos) – La Coppa del Mondo nell'immediato, le Olimpiadi dipiù in là. Niente ossessioni, solo ildi dare il massimo: il campione dello sci di fondo azzurro Federico, campione del mondo nella sprint a Lahti 2017 e vincitore di due Coppe del Mondo di sprint e di due medaglie d'argento olimpiche, è pronto per una nuova stagione molto impegnativa e racconta in un colloquio con l'Adnkronos le sue sensazioni, senza guardare troppo avanti. "Gli obiettivi per la nuova stagione? Grandi obiettivi ho deciso di non pormeli più, come risultati, ma come concentrazione. Non voglio dire: 'voglio una medaglia o un podio', ma dare il massimo riuscendo a gestire al meglio queste nuova parentesi di vita con la nascita di mio figlio. Era giunto il momento per fare questo step come ...