LIVE Napoli-Udinese 2-0 al 45'

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Una partita nella partita. E’ un appuntamento da non sbagliare per diversi motivi quello di questa sera - ore 20.45 - per ildi...

Una partita nella partita. E’ un appuntamento da non sbagliare per diversi motivi quello di questa sera - ore 20.45 - per il Napoli di...

Una partita nella partita. E’ un appuntamento da non sbagliare per diversi motivi quello di questa sera - ore 20.45 - per il Napoli di...

20.45 Arbitro : Manganiello Assistenti : Mastrodonato - Yoshikawa Quarto ufficiale : Marinelli VAR : Di Martino AVAR : Marini 16' RIGORE PER IL! Contatto in area tra Ebosele e Kvaratskhelia, ...Al Maradona si affrontanoe Udinese per la sesta giornata del campionato di Serie A . Gli azzurri puntano al successo tra le mura amiche per interrompere il digiuno di ...

LIVE - Napoli-Udinese 1-0 (19' Zielinski): azzurri in vantaggio! Tutto Napoli

LIVE – Napoli-Udinese 1-0 (19' Zielinski): gli azzurri la sbloccano dal dischetto Spazio Napoli

PRIMO TEMPO 39' Rimbalza un po' la palla nell'area Toro, allontana Tameze. 37' Gioco nuovamente fermo, scontro tra Romagnoli e Zapata in cui ha avuto la peggio il biancoceleste ...(Adnkronos) - Rigore per il Napoli e stavolta Victor Osimhen non tira. Nel match contro l'Udinese, il Napoli ottiene un calcio di rigore per un contatto tra Ebosele e Kvaratskhelia. L'arbitro ...