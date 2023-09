LIVE Inter-Sassuolo 0-0 | Bastoni cerca Dimarco in area | poi Laurienté dalla distanza

L'Inter non si vuole fermare. Alle 20.45 i nerazzurri ospitano a San Siro il Sassuolo per la 6ª giornata di Serie A: la squadra di...

Inter-Sassuolo è l’incontro valido per la sesta giornata di Serie A 2023-2024: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. ...

L'Inter non si vuole fermare. Alle 20.45 i nerazzurri ospitano a San Siro il Sassuolo per la 6ª giornata di Serie A: la squadra di...

Inter-Sassuolo è l’incontro valido per la sesta giornata di Serie A 2023-2024: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. ...

Inter-Sassuolo è l’incontro valido per la sesta giornata di Serie A 2023-2024: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. ...

Inter-Sassuolo è l’incontro valido per la sesta giornata di Serie A 2023-2024: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. ...

- Sassuolo, formazioni ufficiali e dove vederla in TVIn programma mercoledì 27 settembre alle 20.45,- Sassuolo verrà trasmessa in esclusiva su DAZN. Ecco le probabili formazioni della ...Calciomercato.it vi offre il match dello stadio 'Unipol Domus' tra Cagliari e Milanin tempo ... PioliCLASSIFICA SERIE A:punti 15, Juventus* 13, Milan 12, Lecce* 11, Fiorentina 10, Atalanta ...

LIVE Inter-Sassuolo 0-0: Bastoni cerca Dimarco in area, pallone soltanto sfiorato La Gazzetta dello Sport

20.19 - Le parole di Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ai microfoni di Dazn prima della sfida con l'Udinese: "Ognuno di noi deve dare di più, siamo campioni d'Italia e le partite non si ...PRIMO TEMPO 4' Lazaro servito sulla destra, punta l'uomo, poi crossa, palla fermata in calcio d'angolo. 3' Cross dalla sinistra da parte di Zaccagni, facile per l'uscita ...