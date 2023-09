Koopmeiners | genio e concretezza Djimsiti e Kolasinac | che muro

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Verona-Atalanta, le pagelle Carnesecchi 6.5 – Mai chiamato a interventi complicati, bravo a gestire la sofferenza della ripresa. Toloi 5.5 – Non straordinariamente reattivo contro gli attaccanti molto veloci del Verona. Manca un po’ di lucidità. (78’ Scalvini 6.5 – Entra nel momento più difficile, gestisce bene.)7.5 – Chiude tutte le vie centrali con la solita autorevolezza. Indispensabile.7 – Non lascia nemmeno un centimetro: partita impeccabile. Holm 6.5 – Un velo geniale per il vantaggio. Per il resto ha a che fare con un Terracciano vivace, cliente molto scomodo: le sue batterie non sono carichissime e dura un tempo. Con sprazzi comunque positivi. (46’ Hateboer 6 – Torna dopo oltre duecento giorni e la reattività non è di sicuro quella dei giorni migliori.) Ederson 6.5 – In una partita da bassi ritmi e poco tasso tecnico ...