“Gemma è incinta” Tina Cipollari choc | caos a “Uomini e Donne”

(Di mercoledì 27 settembre 2023) News TV. La puntata di oggi diha lasciato tutto il pubblico a bocca aperta. I soliti scontri traGalgani hanno preso una piega inaspettata, dopo che la storica opinionista ha preso per mano la Galgani e l’ha portata nel bagno per farle fare un test di gravidanza. Dopo qualche minuto laesce e mostra il test positivo. Leggi anche: “”, scoppia ilnello studio: di mezzoGalgani Leggi anche: “Amici”, la frasedi Holy Francisco manda su tutte le furie il prof: cos’è successo “”.mostra il test Dopo una serie di scontri ...

Tina Cipollari l'aveva promesso e alla fine l'ha fatto: ha porta to un test di gravidanza nello studio di ' Uomini e Donne ' per Gemma Galgani. La ...

... che non è rimasta fisicamente colpita da Simone, Tina è tornata alla carica e ha proposto di fare il test di gravidanza a("C'è una donna in Oklahoma che è rimastaa 82 anni!"). Le due ......mentre trascinaal bagno che nega di aver fatto qualcosa di spinto con Maurizio. ' Non funziona alla mia età ', considera la 72enne prima di chiudersi in bagno. 'Se è diventato rosso è-...

A Uomini e Donne Tina Cipollari fa fare un test di gravidanza a ... Fanpage.it

"Uomini e Donne", Tina porta in studio un test di gravidanza per Gemma: "È incinta" TGCOM

Tina Cipollari ha fatto fare a Gemma Galgani un test di gravidanza a Uomini e Donne, dopo che la dama ha raccontato il suo weekend con il cavaliere Maurizio ...Tina Cipollari è tornata alla carica quest'anno a Uomini e Donne, «più carica e pungente» di sempre. Il dating show condotto da Maria ...