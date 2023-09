Cagliari - Milan 1 - 3 | Luvumbo illude Ranieri | Pioli vince in rimonta

(Di mercoledì 27 settembre 2023)- Missione compiuta per ilall'Unipol Domus, dove ha sconfitto ina domicilio il(1 - 3) nel match valido per la 6ª giornata di Serie A e centrato così la seconda ...

Theo Hernandez chiede il cambio nei minuti finali di Cagliari-Milan , match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Il ...

Il video dei gol e degli Highlights di Cagliari-Milan , match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A 2023 / 2024 . Alla Unipol Domus ...

Vince il Milan nella principale delle partite delle 18.30 per il turno infrasettimanale di Serie A. A Cagliari il gol di Luvumbo non basta ai ...

Si sono concluse altre tre partite valide per la 6ª giornata del campionato di Serie A e le indicazioni sono arrivate dal Milan . E’ ancora il club ...

20.28 Serie A, vinconoe Atalanta Successo del, 1 - 3. I sardi trovano il gol del vantaggio con un potente diagonale di Luvumbo (29'), poi si rendono protagonisti di sconcertanti amnesie difensive. I rossoneri ribaltano con Okafor ...- Missione compiuta per ilall'Unipol Domus, dove ha sconfitto in rimonta a domicilio il(1 - 3) nel match valido per la 6ª giornata di Serie A e centrato così la seconda ...

Cagliari-Milan, le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

LIVE MN - Cagliari-Milan (1-2) - Fine primo tempo, rossoneri in vantaggio Milan News

Dopo la vittoria contro l’Hellas Verona, il Milan batte anche il Cagliari e aggancia momentaneamente l’Inter. aspettando la partita di San Siro. Partita subito in salita che nonostante i primi minuti ...CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Wieteska (45' Oristanio), Dossena, Hatzidiakos; Zappa (80' Di Pardo), Makoumbou (83' Deiola), Nandez, Sulemana (67' Viola ...