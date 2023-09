Messina Denaro | a chi andranno il suo patrimonio e la gestione dei suoi affari?

Non ci sarà nessun funerale religioso, per Matteo Messina Denaro , morto intorno alle 2 della notte di lunedì 25 settembre nella cella dell'ospedale ...

«Siamo in lutto» . È il commento che un giornalista Rai, in trasferta a Castelvetrano , raccoglie da un concittadino di Matteo Messina Denaro . ...

Tanto per cambiare, in queste ore frenetiche in cui tutti mi fanno le stesse domande (cosa succede adesso chi dopoquali segreti porta con se come cambia la mafia) io mi faccio la ...E in un'intervista a La Stampa dice che con Matteooggi muore "uno dei tre soggetti in grado di rivelare a questo paese la verità sulle stragi di Capaci e via d'Amelio e su quelle di ...

È morto Matteo Messina Denaro, il boss di Cosa Nostra aveva 61 anni: fissata l'autopsia TGCOM

Morto Matteo Messina Denaro, la vita scaltra del boss trapanese Il Sole 24 ORE

Eppure anche in questo Matteo Messina Denaro sembrava fare eccezione. Non si era mai sposato per una scelta precisa, una scelta di carriera. Mi spiego: Matteo Messina Denaro, uomo d’onore che ha ...SICILIA - Ce lo siamo chiesti in molti: come ha fatto la figlia di Matteo Messina Denaro, a decidere di cambiare il suo cognome e portare quello del ...