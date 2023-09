Il derby di Salisburgo atteso per 18 anni

(Di martedì 26 settembre 2023) AGI - Un18come una rivincita contro lo strapotere dei soldi nel calcio: è quello andato in scena questa sera tra l'Austriae la Red Bull. La partita è stata vinta per 4-0 dalla nuova corazzata del calcio austriaco, che si è cosi' qualificata per gli ottavi di finale della Coppa d'Austria a danno dei nostalgici che hanno preservato il nome e i colori della squadra più antica della città di Mozart. La partita è stata giocata nella Untersberg-Arena di Grodig, stadio di 4 mila posti della cittadina a sud di, che ha una capienza maggiore rispetto a quello dell'Austria Salzburg, e per i tifosi viola è stata una sfida storica. Lo strappo si consumò nel 2005, quando il colosso della bevanda energetica rilevò il club di. Nonostante la ...

