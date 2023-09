I lavori nel pozzo e la bombola esplosa | 2 indagati per la morte di Alessandro Baggi

Leggi su bergamonews

(Di martedì 26 settembre 2023) Bergamo. Ci sono dueper ladi, l’operaio di Sorisole morto il 19 settembre all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, quindici giorni dopo l’incidente sul lavoro che l’ha visto coinvolto a Dossena: sono il titolare della ditta per la quale lavorava (difeso dall’avvocato Tomaso Cortesi) e il preposto alla sicurezza (avvocato Monica Raimondi). L’ipotesi di reato è omicidio colposo. Titolare del fascicolo d’inchiesta è il pubblico ministero Raffaella Latorraca, che per vederci chiaro sulla vicenda dovrà almeno attendere i risultati dell’autopsia, eseguita lunedì 25 settembre dal medico legale Matteo Marchesi. La relazione completa dovrà essere depositata entro sessanta giorni, ma qualcosa già filtra. Stando ai primissimi accertamenti, pare che le ustioni rinvenute sul corpo della vittima non ...