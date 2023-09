(Di martedì 26 settembre 2023) Dlchiede di prendere in considerazione pace fiscale per irregolarità commesse tra il 2022 ed il 2023 «La previstadegli scontrini che il governo si appresta a inserire nel decreto legge oggi all’esame del consiglio dei ministri non basta. È necessario, infatti, per quanto riguarda leprendere in considerazione la possibilità dila pace fiscale a tutte le irregolarità commesse tra il 2022 e il 2023. Si tratterebbe di una misura di fatto a costo zero per le casse dello Stato, considerando che nella maggior parte dei casi gli importi contestati dall’amministrazione finanziaria sono contenuti e difficilmente recuperabili». «Allo stesso tempo, però, una...

... presidente dell'Associazione degli imprenditori italiani in Russia 'GIM -' , in una ... oltre all'Enel, attiva nel settore della produzione dielettrica, e a Leonardo, che, operando ......siamo rimasti uniti e abbiamo messo in comune la nostra domanda e i nostri acquisti di. ... Questa e'che tutte le istituzioni europee devono portare avanti collettivamente. Dobbiamo ...

DL ENERGIA: UNIMPRESA, ESTENDERE SANATORIA A 360° PER MICRO E PICCOLE IMPRESE Unimpresa - Unione nazionale di imprese

Corriere dell’Umbria – Arriva la sanatoria sugli scontrini Unimpresa - Unione nazionale di imprese

Dagli 80 euro per il bonus benzina al condono sugli scontrini, dagli sconti in bolletta agli aiuti per gli abbonamenti a bus e metro. Sono alcune delle principali misure del decreto energia da 1,3 mil ...Dagli 80 euro per il bonus benzina al condono sugli scontrini, dagli sconti in bolletta agli aiuti per gli abbonamenti a bus e metro. Sono alcune delle principali misure del decreto energia da 1,3 ...