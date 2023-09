Calcio a 5 Serie C Barsotti e Zoppi a segno. Ecco la prima vittoria per il Città di Massa

JUVENTUS-LECCE Bianconeri che non rinunciano al 3-5-2, Allegri potrebbe far partire dalla panchina Vlahovic e dare una chance a Milik ma il serbo ...

Il Città di Massa ha inaugurato il PalaOliveti con una vittoria per 2 - 0 contro il Firenze C5, conquistando così i primi 3 punti nel campionato regionale diC1. Grazie alle reti di Barsotti e Zoppi, i bianconeri di mister De Angeli hanno dominato la ...È andata così anche nella scorsa stagione inD quando, dopo tre giornate, il computo dei gol segnava tre reti subite, prima di un filotto di quattro partite (dalla sesta alla nona giornata) ...

CALCIO: SERIE A. GIUA ARBITRA JUVE-LECCE, INTER-SASSUOLO A MASSIMI sport.tiscali.it

Serie A - Audio VAR in tv, prime impressioni e cosa abbiamo capito sui casi analizzati: Juventus-Lazio, Inter-Milan Eurosport IT

Già e quest’anno De Ketelaere è già alla 4ª da titolare in 6 gare tra Serie A ed Europa League (con 387’ in campo), mentre l’anno scorso ha chiuso con 13 (e 1.480’ sul terreno di gioco). Non bisogna ...Figlio d’arte, il papà aveva giocato a livello dilettantistico, chi lo conosce sin da piccolo assicura si tratta di un giovane perbene, educato e senza grilli per la testa. Uno insomma molto lontano ...