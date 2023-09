Intonano l’inno anti-sovietico contro Napolitano Multati i tifosi della Lazio

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 25 settembre 2023) La mancanza del rispetto del minuto di silenzio dedicato all’ex presidenteRepubblica, Giorgio, non è passata inosservata ai piani altiFigc. E così, dopo due giorni di polemiche, punizioni severe sono state inferte a cinque squadre di calcio di serie A – Empoli, Verona, Fiorentina,e Udinese – che hanno ricevuto ciascuna multe ammonta 5mila euro. Il motivo? I lorohanno disturbato il minuto silenzio che avrebbe dovuto onorare la memoria del defunto presidente. In particolare, gli ultrà laziali sono stati oggetto di critiche. Allo stadio Olimpico, poco prima dell’iniziogara trae Monza, non solo hanno fischiato l’ex presidente comunista, ma hanno intonato una canzone spesso cantata dalla Curva Nord ...