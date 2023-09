Muore a 61 anni incornato alla corsa dei tori di Valencia | ferito un amico

(Di domenica 24 settembre 2023) Dopo una giornata passata in ospedale, sottoposto a interventi d’urgenza, è morto l’uomo che ieri – 23 settembre – è statoda un toro durante unalungo le vie cittadine. È successo a Pobla de Farnals, nella comunità autonoma di. La vittima aveva 61ed è stata incornata a un fianco dall’animale. Insieme a lui c’era undi 63, anch’egli rimastoda alcuni colpi alle gambe: si trova ancora ricoverato in ospedale, in condizioni stazionarie. La Bbc, che ha ripreso la notizia da alcuni giornali locali, ricorda che ogni anno, in Spagna, si svolgono centinaia di feste che includono la presenza die i ferimenti non sono così rari. È annosa la battaglia portata avanti da associazioni e cittadini contro queste ...

Era arrivata sola all’attacco della Ferrata in una giornata di traffico intenso di escursionisti e quando è giunta nel punto più alto della via ...

In un video si vede come un uomo, di 61, è stato incornato al fianco durante l'evento. E' stato operato d'urgenza, ma non c'è stato niente da fare. Nelle ultime ore è morto. L'amico che era con ...Una tragedia ha scosso la città intorno alle ore 19 di domenica 24 settembre, quando un uomo di 82, T. T., ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in via Palmiro Togliatti a Brindisi, nelle vicinanze del Tribunale. La vittima è stata investita da un'auto che successivamente ha ...

Ci vediamo tra un'oretta. Giovanni muore a 56 anni durante una colonscopia: disposta autopsia Fanpage.it

Muore a 21 anni dopo intervento al seno, salma sequestrata Agenzia ANSA

Un uomo è morto e un altro è rimasto ferito durante la corsa dei tori nella a Pobla Farnals, nella regione di Valencia, in Spagna. Lo riferisce la Bbc. In un video si vede come un uomo, di 61 anni, è ...E’ morto all’età di 44 anni l’ex collaboratore di giustizia Emanuele Merenda originario di S. Angelo di Brolo. A stroncarlo un malore. Già esattore del clan Bontempo scavo di Tortorici nel 2008 decise ...