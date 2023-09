“Dove è Lindstrom?” – I Tifosi del Napoli si Scatenano sui Social

Ancora panchina, quindi per. Confermati Osimhen e Kvara, nessun cambio a centrocampoagiranno Anguissa, Lobotka e Zielisnki. Azzurri costretti a vincere per non farsi staccare da Inter ...... favorito però al momento anche sue Politano per il ruolo di esterno destro. Di seguito ... All: GarciaBologna - Napoli,vederla in tvLa sfida tra Bologna e Napoli valida per la 5a ...

Napoli, è l'ora di Lindstrom: col Bologna un posto da titolare La Gazzetta dello Sport

Il Napoli alla ricerca di Lindstrom: è il "colpo fantasma" da 25 milioni Corriere dello Sport

Jesper Lindstrom, Chi Lo Ha Visto il gioiello del mercato del Napoli, è ancora una volta assente dal campo. I tifosi del Napoli esprimono la loro frustrazione e curiosità sui social media, ...Garcia, invece, deve fare i conti con l’infortunio di Rrahmani, al suo posto Ostigard. Davanti ballottaggio Lindstrom-Politano, col primo favorito. Probabile formazione Bologna (4-2-3-1): Skorupski; ...