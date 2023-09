Convocati Cagliari | le scelte di Ranieri per l’Atalanta

L’Atalanta, dopo la vittoria ottenuta in Europa League sul Rakow, è pronta a tornare in campo al Gewiss Stadium per affrontare il Cagliari nel ...

Per ilche domani alle 15 sfiderà l'Atalanta in trasferta, infatti, è allarme infermeria. ... Lavori atletici personalizzati per Mancosu, ritorno tra i, invece, per Petagna, l'ex di ...Tre assenze dell'ultim'ora per ilche si appresta a giocare domani a Bergamo contro l'Atalanta. Sono 20 i rossoblù a ... Lavori atletici personalizzati per Mancosu, ritorno tra i, ...

Atalanta, i convocati per il Cagliari: out Bakker Fantacalcio ®

I convocati per Atalanta-Cagliari Cagliari Calcio

Esclusione ufficiale a causa dell'infortunio, uno dei calciatori dell'undici titolare non ci sarà dopo il problema riscontrato.Gasperini ha fatto a sorpresa fuori un giocatore che tanto ha fatto bene in questa prima parte di stagione con la maglia dell’Atalanta.