Lecce | D'Aversa | 'L'entusiasmo non diventi euforia | domani capovolgo la classifica'

“Quella di domani sera è una gara difficile . Il Genoa ha operato in maniera importante sul mercato e lo ha dimostrato anche nell’ultima gara contro ...

Roberto D’Aversa , allenatore del Lecce , ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Genoa. Tutti i dettagli Il tecnico del ...

Roberto D’Aversa , allenatore del Lecce , ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match contro il Genoa Roberto D’Aversa , ...

Il Lecce vince la resistenza del Genoa , in dieci uomini per quasi un'ora, e grazie a un gran tiro da fuori di Remi Oudin conquista i tre...

Oggi, al 22 di settembre, ilha già macinato più di un quarto dei famosi 40 punti che ormai rappresentano ben più della quota salvezza. IL SEGRETO DI D'- Nominato primo allenatore del ...A questova tutto bene, per il momento, e a D'non dispiace affatto.

Le probabili formazioni di Lecce-Genoa: Krstovic sfida Retegui. D'Aversa senza Banda TUTTO mercato WEB

Lecce, D'Aversa: "Sansone Cresce la condizione. Ecco chi gioca in difesa" Fantacalcio ®

Al 38’ il Lecce passa in vantaggio con Oudin, conclusione da fuori area su passaggio di Gendrey. Al 92’ Malinovskyi dei liguri sfiora il pareggio. Terzo successo interno per la squadra di Roberto D’ ...Roberto D'Aversa, allenatore del Lecce, ha parlato a Sky Sport dopo il successo contro il Genoa che ha portato i pugliesi al secondo posto in classifica: "Ascolterò il consiglio del direttore e domani ...