Arnautovic stecca | Inter delusa! Doppia decisione di Inzaghi ? CdS

(Di venerdì 22 settembre 2023) Markohato in malo modo la prima gara da titolare con la maglia dell’in Champions League. Oraprenderà due decisioni? Tra i peggiori in campo di Real Sociedad-c’è stato sicuramente. L’attaccante austriaco, alla prima da titolare, non è riuscito ad aiutare la squadra rimanendo in balìa della difesa avversaria. Da uno con quell’esperienza, l’si aspettava molto di più. Orasembra aver deciso: niente più staffette ad inizio partita tra lui e Marcus Thuram. Nelle gare più importanti giocherà sempre il francese. Non solo, Alexis Sanchez, dopo il debutto da trequartista, avrà presto più spazio proprio a discapito dell’austriaco. Fonte: Corriere dello Sport ? Pietro ...

... Dimarco e Frattesi che prendono il posto dei tre peggiori in campo, Asllani e Bastoni. ... Inzaghiall'esordio in questa nuova Champions con il pareggio che vale oro per come si era ...Nel girone dell'Italia , la Macedonia nona Malta e si porta a sette punti insieme ai ... Momento delicato invece per la Svezia , che ha perso in casa con l' Austria : protagonistacon ...

Anche per questo qualcuno ha steccato, a San Sebastian, particolarmente Asllani a centrocampo e Arnautovic in attacco. Meglio Pavard e Carlos Augusto, ad esempio, posto che tra i non sufficienti ci ...