Un patto tra intelligenza artificiale e archeologi per individuare nuovi siti in Mesopotamia

(Di sabato 10 giugno 2023) Un gruppo di studiosi dell’Università di Bologna ha messo a punto un sistema che si basa sulla collaborazione tra algoritmi di AI e l’esperienza degli: analizzando foto satellitari della pianura mesopotamica meridionale, il modello è in grado di fare previsioni corrette sulla presenza di potenzialidi interesseco con un’accuratezza dell’80%. Un sistema dicapace di suggerire con alta precisione la presenza dici nella pianura alluvionale dellameridionale, utilizzata come caso di studio. È il modello nato da una collaborazione tra informatici edell’Università di Bologna. Presentato in Open Access sulla rivista “Scientific ...

... Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a margine del Forum in masseria di Manduria e rispondendo a una domanda sull'ipotesi di una trattativala revisione deldi stabilità e la ...... della fragilità, della diffidenza e persino odio che hanno preso formala nostra gente e si ... e preparato per il "provinciale della legalità" stipulato in accordo con la Prefettura di ...... nel messaggio "Giovani seminatori di legalità" pervenuto al Sir, e preparato per il "... Il Messaggio arriva a conclusione di quest'anno pastorale in cui la diocesi pugliese ha scelto,le ...

Accordo in Europa su migranti e asilo. S’incrina il patto tra Meloni e Orbán la Repubblica

Anche un... pilota fantasma sulla 275 LM che si affermò nel 1965! Siete dei razionalisti, dei granitici concreti e nelle corse, in fondo in fondo, credete solo agli albi d’oro e alla storia scritta so ...Per questa settimana è tutto, un paio di segnalazioni da bacheca. Uno dei più grandi amici di questa newsletter, Paolo Della Ventura (ambasciatore del patto europeo per il clima, tra le tantissime ...