Gualtieri | Il Pride non dovrebbe essere un argomento divisivo

(Di sabato 10 giugno 2023) (Agenzia Vista) Roma, 10 giugno 2023 “Sono felice di avere Elly Schlein e tutte queste persone. Ilnonun, ma di unità e sostegno a una comunità”, le parole del sindaco di Roma, Roberto, in occasione della parata del Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

... oggi si è tenuto comunque il Roma. Per le strade della capitale un milione di persone, insieme alle madrine Paola e Chiara, ma anche Elly Schlein, Monica Cirinnà e il sindaco. ...La galassia properò c'è. Dopoe Schlein, sfila l'esponente di Iv Maria Elena Boschi , "le persone che qui manifestano pacificamente e allegramente ci sono, fanno parte del nostro ...... un momento di gioia ma anche di rivendicazione", le parole del sindaco di Roma, Roberto, in occasione della parata del Roma

Roma si tinge dei colori dell'arcobaleno dei diritti per l'edizione 2023 del Pride, quest'anno preceduto da alcune polemiche ... di figli di due coppie di mamme fatte ieri dal sindaco Gualtieri, in ...“Sono felice di avere Elly Schlein e tutte queste persone. Il Pride non dovrebbe essere un argomento divisivo, ma di unità e sostegno a una comunità”, le parole del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ...