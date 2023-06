Carlos Sainz | nervosismo reale | “La macchina? Mi fa rabbia!”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 10 giugno 2023) Umore molto nero in casa Ferrari dopo questa prima parte, fortemente negativa, del Mondiale 2023 di Formula 1. La Rossa di Maranello fatica tremendamente e non riesce a imporsi con prestazioni degne della propria storia. Troppo forte la Red Bull, vero, ma anche Aston Martin e Mercedes sembrano essere avanti rispetto al Cavallino Rampante. È una piccola polveriera il box rosso, conche in una delle sue ultime interviste ha mostrato tutta la sua (grandissima) frustrazione parlando di unache non gira come la squadra vorrebbe.non fa sconti: “Non ci vuole un genio per capire che la Red Bull è imprendibile…” (Credit foto – Scuderia Ferrari)“Non siamo dove vorremmo essere, la Red Bull domina noi dobbiamo migliorare, siamo i primi a essere autocritici. E’ stato un ...