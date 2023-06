Non compro più la menta | la coltivo così sul balcone ed è profumatissima

Leggi su donnaup

(Di venerdì 9 giugno 2023) La, in estate, è un vero toccasana. Il suo profumo fresco, il suo aroma, sono inconfondibili e trasformano una limonata in un cocktail analcolico; una caraffa di tè, in una bevanda dissetante; un’insalata di zucchine in un piatto stuzzicante, quasi da ristorante stellato. Insomma, è irrinunciabile. E ha proprietà benefiche di indubbio interesse: sostiene il lavoro dell’apparato digerente, elimina il gonfiore intestinale, è antisettica, antinfiammatoria, tonica e stimolante. Appena colta è spettacolare, ma con le foglie secche si possono preparare infusi perfetti in inverno. Ora, però, è estate. Comprare laè un paradosso quando possiamo coltivarla facilmente in vaso (o in giardino). Ne gioveremo in salute e in luciditàle. Avete mai fatto caso all’etimologia stessa del nome? Deriva di “mentis”, in latino mente, proprio ...