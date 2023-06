Senza fare alcuna fatica Jasmineha staccato il pass per le semifinali del "Open" , torneo WTA 125 (l'equivalente dei Challenger maschili più prestigiosi) che si sta disputando sui campi in terra rossa della città ...Oltre tre ore di lotta tra match - point mancati e salvati ma alla fine Jasmineconquista un posto nei quarti di finale del "Open" , torneo WTA 125 (l'equivalente dei Challenger maschili più prestigiosi) che si sta disputando sui campi in terra rossa della città ...TENNIS - Dopo aver battuto in scioltezza la giovane Antonia Ruzic si alza l'asticella per Jasmineal torneo (W125) diin Croazia. Oggi 8ore 16,30) la 27enne tennista lucchese se la vedrà infatti con la temibile Katarina Zavatska. Jasmine, che è testa di serie #2 del tabellone, è ...

Makarska: Paolini in semifinale senza fatica SuperTennis

Senza fare alcuna fatica Jasmine Paolini ha staccato il pass per le semifinali del 'Makarska Open' , torneo WTA 125 (l'equivalente dei ...Oltre tre ore di lotta tra match-point mancati e salvati ma alla fine Jasmine Paolini conquista un posto nei quarti di finale del 'Makarska ...