Il Papa migliora | sospesa la flebo E twitta | “Grazie per l’affetto | prego per chi soffre”

(Di venerdì 9 giugno 2023) Città del Vaticano – “Il decorso post operatorio delcontinua ad essere regolare e nella norma”. Lo fa sapere, in una nota, il direttore della Sala Stampa vaticana, citando l’equipe medica del Gemelli che segue il Pontefice in questi giorni di ricovero. Dal consueto bollettino serale, si apprende anche che “il Santo Padre è apiretico (senza febbre, ndr.)” e che “i parametri emodinamici sono normali”. “Ha sospeso lee continuato ad alimentarsi con una dieta liquida”. E se la mattinata è trascorsa a riposo in poltrona leggendo i quotidiani, nel pomeriggio “si è raccolto in preghiera e si è dedicato alle attività lavorative. In serata ha ricevuto l’Eucaristia”. Il Vaticano fa sapere anche che “Francesco è toccato dai numerosi messaggi che continua a ricevere in queste ore; in particolar modo intende rivolgere il pensiero e ...