Giulia Tramontano | il punto sulle indagini | coltello | impronte e telecamere

(Di martedì 6 giugno 2023) Si cercano conferme dopo i rilievi nella casa di Senago. Venerdì l'autopsia sul corpo della vittima Non solo la caccia alutilizzato per uccidere– con il sequestro di un intero ceppo – ma anche la ricerca didigitali e di scarpe, macchie di sangue – copiose a detta del luminol – e l’esito dell’autopsia sul corpo della compagna di Alessandro Impagnatiello. E’ da tutti questi elementi che i carabinieri della Sezione investigazioni scientifiche di Milano, che hanno lavorato per l’intera giornata nell’abitazione di Senago, cercano di aggiungere dettagli e conferme a quanto accaduto nell’appartamento di via Novella a Senago dove la giovane, al settimo mese di gravidanza, è stata uccisa dal compagno sabato 27 maggio. Quella di ieri è stata una giornata di sequestri e rilievi, terminati ...

... Sebastiano Sartori, aveva rimesso il mandato appena uscito dal colloquio avuto nel carcere di San Vittore con il barman accusato dell' omicidio di, la sua fidanzata di 29 anni ...Alessandro Impagnatiello detenuto nel carcere di San Vittore, per l'omicidio di, la fidanzata ventinovenne al settimo mese di gravidanza uccisa sabato 27 maggio nella loro casa ......del Consiglio Comunale Enza Amato e la presidente della Consulta delle Elette Anna Maria Maisto aderiscono alla manifestazione del 7 giugno in Piazza Plebiscito per ricordare, la ...

Come ogni delitto “comune” (cioè estraneo al mondo del potere), anche l’omicidio di Giulia Tramontano confessato da Alessandro Impagnatiello sta mandando in cortocircuito l’impalcatura del “garantismo ...Non solo la caccia al coltello utilizzato per uccidere Giulia Tramontano - con il sequestro di un intero ceppo - ma anche la ricerca di impronte digitali e di scarpe, macchie di sangue - copiose a ...