Paolo Cannavaro | Peserà l' addio di Kim | ma si può continuare a vincere

(Di lunedì 5 giugno 2023) L'ex calciatore del Napoli,, ha rilasciato un'intervista a "Il Mattino". Queste le sue parole: Cosa lascia questa magica stagione del Napoli? «Tanto, tantissimo. Emozioni, gioia. Ma delusione per qualcheche avverrà al di là dell’allenatore». Ovvero? «Per quello che ha fatto vedere Kim, e per la clausola del suo contratto, credo si tratti di unpesante».sarà anche con Spalletti: ma che eredità lascia questo allenatore vincente? «Che se si riescono ad ottimizzare le qualità dei giocatori che hai a disposizione si può ancora tirar fuori qualcosa di buono. Luciano ci ha insegnato cosa vuol dire l’esaltazione dei singoli. Ma soprattutto si può». Ora cosa si aspetta? «Tutto dipenderà dal gruppo. Bisogna ...

