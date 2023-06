Milano | blitz in campo nomadi Assessore Granelli | “Li chiuderemo tutti”

(Di lunedì 5 giugno 2023) "Non favoriscono integrazione ma illegalità", afferma il responsabile alla Sicurezza del Comune dopo l'operazione della Polizia locale che ha portato all'esecuzione di 10 misure cautelari “Il modello delrom non aiuta l’integrazione e favorisce l’illegalità. Per questo noi siamo per chiudere questi luoghi, perseguire chi commette e vive di reati e permettere a chi vuole costruirsi un percorso di integrazione di farlo nella legalità. Continueremo così”. Così l’alla Sicurezza del Comune di, Marco, dopo l’operazione neldi via Bonfadini dove gli agenti della Polizia Locale, dopo mesi di indagini con la direzione della Procura, hanno eseguito 10 ordinanze di misure cautelari per ricettazione, furto di auto e spaccio di droga. “Complimenti alla ...

Un 26enne che minacciava i passanti con una spranga di ferro , a, è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver ferito lievemente una persona. 26enne che minacciava con una spranga di ferro i passanti Il giovane è stato arrestato per resistenza a ...In particolare, 7 persone sono destinatarie della misura della custodia cautelare in carcere, 3 del divieto di dimora nel Comune di. Il provvedimento, emesso su richiesta della Procura della ...della polizia locale nel campo nomadi di via Bonfadini. Lunedì mattina i ghisa hanno dato eseguito nove misure cautelari nei confronti di nove persone accusate di associazione a delinquere ...

Milano, blitz in campo nomadi. Assessore Granelli: "Li chiuderemo ... Radio Colonna

Alessandro Impagnatiello è ora a San Vittore al quinto raggio, reparto "protetti". Qui vengono messi i detenuti a rischio suicidio e quelli che rischiano di essere aggrediti dagli altri detenuti. Ales ...(Adnkronos) – “Il modello del campo rom non aiuta l’integrazione e favorisce l’illegalità. Per questo noi siamo per chiudere questi luoghi, perseguire chi commette e vive di reati e permettere a chi v ...