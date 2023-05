Raduno a Peschiera del Garda | lo scontro tra Salvini e i giovani su TikTok | “Vanno date punizioni esemplari” “Matteo ti aspettiamo”

(Di mercoledì 31 maggio 2023) “Mi domando cosa c’entrino la trap, la musica, con quelle bande di ragazzini, di deficienti, chein giro in branco a molestare, a spaccare tutto. Se hanno 13-14-15 anni non mi interessa, devono essere puniti come fossero maggiorenni. Lo facesse mio figlio, gli darei due schiaffoni”. Lo ha dettoin un video postato suin cui, attraverso un montaggio, ha mostrato alcune scene dello scorso 2 di giugno, quando tradele Desenzano alcune decine dissimi si diedero appuntamento per una specie di(intitolato L’Africa adel) che provocò danneggiamenti, violenze e molestie (passò alle cronache il caso delle viaggiatrici ...

Treni blindati, agenti in borghese: tutto pronto per il "rave party" del 2 giugno

